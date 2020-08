O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Sérgio Conceição, que foi expulso por palavras na primeira parte da final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Benfica.

Recorde-se que, tal como o Maisfutebol escreveu, o treinador dos dragões também insultou o árbitro Artur Soares Dias já no túnel de acesso aos balneários.

Nos processos sumários publicados pelo CD esta terça-feira, há ainda a confirmação de multas aplicadas a outros elementos do FC Porto, que foi punido em 4.080 euros pelo facto de nenhum elemento do clube ter comparecido na conferência de imprensa.

Rui Cerqueira, diretor de imprensa do FC Porto, foi suspenso 15 dias e multado em 510 euros por palavras registadas no relatórios do árbitros e do delegado da FPF. «És um filho da p***... és uma vergonha», pode ler-se. O relatório menciona a observação de «comportamentos impróprios e alterados» em outros elementos do staff do FC Porto durante o intervalo.

Destaque ainda para multas aplicadas a Luís Gonçalves (diretor-geral do FC Porto) e a Diamantino Tomé Figueiredo (adjunto do FC Porto). O primeiro viu ser-lhe aplicada uma coima no valor de 204 euros por atraso na entrega das fichas de jogo à equipa de arbitragem (fê-lo às 19h57, a menos de uma hora do apito inicial), enquanto o segundo foi punido em 230 euros por não ter comparecido na conferência de imprensa pós-jogo.