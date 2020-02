O Clássico do Dragão encurtou as contas da luta pelo título, são quatro pontos de diferença entre FC Porto e Benfica, com vantagem azul e branca em eventual desempate, quando faltam 14 jornadas e estão 42 pontos em jogo. O campeonato está relançado e, ainda que a diferença seja substancial e o Benfica esteja a fazer uma época muito forte – os únicos seis pontos que perdeu foram precisamente com o FC Porto-, há dados a alimentar a incerteza. A começar pelo facto de a Liga ter vindo a ser nos últimos anos particularmente dada a reviravoltas. Metade dos últimos dez campeonatos viraram depois desta fase, uma percentagem bem maior do que no passado.

Há um dado comum relevante nessas reviravoltas, um confronto direto entre os candidatos que fez a diferença. E esta época ele já aconteceu, precisamente o duelo de sábado passado que permitiu ao FC Porto encurtar distâncias. Mas nem tudo se resumiu aos duelos diretos, também houve sempre outros deslizes do líder a abrir caminho à ultrapassagem. Acompanhados, claro, de uma reta final muito forte do rival.

Ainda há muitos jogos pela frente, num campeonato que vai terminar com intensidade máxima. Na antepenúltima jornada há Sporting-FC Porto. E a fechar a Liga o Benfica-Sporting. Já na próxima ronda há dois duelos com estatuto, o Benfica-Sp. Braga e o V. Guimarães-FC Porto.

Veja o que falta jogar ao Benfica na Liga

E o que falta ao FC Porto

Dragões e águias têm exemplos a que se agarrar para o que aí vem, eles que nos últimos anos estiveram dos dois lados de reviravoltas na reta final, e também conseguiram segurar vantagens até ao fim. Na época passada foi o Benfica a dar a volta e a levar a melhor sobre o FC Porto, que tinha três pontos de vantagem por esta altura. Mas em 2011/12 e 2012/13 o próprio FC Porto anulou desvantagens maiores em fase mais avançada do campeonato.

A tendência para reviravoltas na liderança nesta fase do campeonato é mais acentuada na última década, tendo como período de análise os últimos 25 anos, com as vitórias a três pontos. Em todo esse tempo, se houve cinco desde 2010, nas 15 épocas anteriores apenas em mais duas ocasiões o campeão mudou neste intervalo das últimas 14 rondas.

O FC Porto em 2017/18 e 2010/11 e o Benfica de 2016/17, 2014/15 e 2013/14 foram as equipas que na última década seguraram no final a liderança que tinham por esta altura. Ainda assim, na primeira época de Sérgio Conceição os dragões chegaram a perder o comando, com a derrota no Restelo à 28ª jornada, que deixou o Benfica com um ponto de vantagem. Duas rondas mais tarde, a vitória no Clássico da Luz garantiu de vez o campeonato ao FC Porto.

As reviravoltas na reta final da Liga nas últimas dez épocas:

18/19

A 14 jornadas do fim o FC Porto levava três pontos de vantagem sobre o Benfica, que tinha chegado a ser de sete pontos. Mas logo a seguir empatou com o Moreirense e quando chegou o clássico, à 24ª ronda, ela já era de apenas um ponto. A vitória no Dragão (2-1) permitiu às águias passar para a frente. Logo na ronda seguinte o Benfica cedeu um empate com o Belenenses e ambos voltaram a ficar iguais, ainda que com vantagem das águias no desempate. Mas o Benfica não voltou a perder pontos - arrancou para uma série de nove vitórias seguidas -, enquanto o FC Porto cedeu um empate, com o Rio Ave, e terminou o campeonato a dois pontos de distância.

15/16

Ia na frente o Sporting à 20ª jornada, com dois pontos de avanço sobre o Benfica. Chegariam a ser três à 22ª rondas, quando as águias perderam o clássico da Luz com o FC Porto, mas um empate dos leões com o V. Guimarães voltou a encurtar distâncias antes do dérbi. A vitória em Alvalade à 25ª jornada colocou o Benfica de vez na frente, num campeonato em que nenhum dos dois rivais voltou a perder pontos.

12/13

Num campeonato a 16 equipas, Benfica e FC Porto estavam iguais na frente a 14 jornadas do fim, mas as águias ganharam vantagem, que chegou a ser de quatro pontos à 27ª jornada. O empate caseiro com o Estoril na ronda seguinte deixou o Benfica fragilizado em vésperas do clássico no Dragão. E a vitória do FC Porto, com o golo de Kelvin já nos descontos, acabaria por garantir a reviravolta e o título.

11/12

O Benfica tinha dois pontos de vantagem a 14 jornadas do fim, que aumentariam para cinco logo na ronda seguinte, face à derrota do FC Porto em Barcelos. Mas a derrota em Guimarães e o empate em Coimbra, logo nas rondas seguintes, deixaram os dois rivais iguais à entrada para o Clássico na Luz. A vitória do FC Porto, por 3-2, permitira aos dragões passar de vez para a frente e garantir o título.

09/10

A luta nessa época foi entre Sp. Braga e Benfica, que estavam em igualdade pontual a 14 jornadas do fim. Os minhotos ainda chegaram isolados à 19ª ronda, com dois pontos de vantagem, mas a derrota com o FC Porto custou-lhes a liderança e permitiu ao Benfica passar em definitivo para a frente, vantagem reforçada com o triunfo no duelo direto com o Sp. Braga, na Luz, a sete jornadas do fim.