Diogo Costa, jogador do FC Porto, na flash interview à BTV, após o empate a dois golos no Clássico com o Benfica, na Luz, na 25.ª jornada da Liga:

FC Porto maduro, mas faltou algo nos últimos minutos

«Entrámos muito bem no jogo, com a energia certa para querer mudar o jogo do ano passado, entrámos com a atitude correta, a ganhar duelos, com personalidade. Na segunda parte entrámos bem, mas ao longo do tempo não soubemos gerir bem o jogo, faltou-nos um pouco mais de maturidade. Com o empate fica tudo igual.»

Importância do guarda-redes na construção

«É um estilo de jogo que, desde a chegada do mister Farioli, ele implementou. Fico muito contente por dar essa confiança na construção, que foi sempre à procura de agredir e não de mastigar o jogo. Não soubemos gerir bem a meio da segunda parte.»

Luta pelo título

«Continua tudo igual, temos de acreditar no nosso trabalho, somos trabalhadores, procuramos esforçar-nos mais do que o nosso adversário. Um pouco frustrado por este empate, merecíamos muito mais, mas continuamos na luta.»

Benfica queixa-se de penálti na última jogada

«Estou completamente tranquilo. Não há qualquer penálti.»