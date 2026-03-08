Diogo Costa: «Ao longo do tempo não soubemos gerir bem o jogo»
Guarda-redes do FC Porto lembra que a diferença no topo mantém-se
Diogo Costa, jogador do FC Porto, na flash interview à BTV, após o empate a dois golos no Clássico com o Benfica, na Luz, na 25.ª jornada da Liga:
FC Porto maduro, mas faltou algo nos últimos minutos
«Entrámos muito bem no jogo, com a energia certa para querer mudar o jogo do ano passado, entrámos com a atitude correta, a ganhar duelos, com personalidade. Na segunda parte entrámos bem, mas ao longo do tempo não soubemos gerir bem o jogo, faltou-nos um pouco mais de maturidade. Com o empate fica tudo igual.»
Importância do guarda-redes na construção
«É um estilo de jogo que, desde a chegada do mister Farioli, ele implementou. Fico muito contente por dar essa confiança na construção, que foi sempre à procura de agredir e não de mastigar o jogo. Não soubemos gerir bem a meio da segunda parte.»
Luta pelo título
«Continua tudo igual, temos de acreditar no nosso trabalho, somos trabalhadores, procuramos esforçar-nos mais do que o nosso adversário. Um pouco frustrado por este empate, merecíamos muito mais, mas continuamos na luta.»
Benfica queixa-se de penálti na última jogada
«Estou completamente tranquilo. Não há qualquer penálti.»