Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa após a vitória no Estádio da Luz sobre o Benfica por 2-1:

«A exuberância com que festejei com os adeptos no fim é normal. Tem a ver com a paixão que tenho pelo jogo, com a alegria de ganhar e com o ambiente que foi criado nos últimos dias, como é normal.

Se o ambiente dos últimos dias, em que se falava como se o Benfica já fosse campeão, influenciou a exibição do FC Porto? Tudo conta, claro. Na minha opinião o que conta mais é o que preparámos no campo, de acordo com a equipa que eu defino. Trabalhar estrategicamente o jogo, perceber onde o adversário nos pode fazer mal e o que temos de fazer para criar mossa.

Mas eu gosto de ouvir o que foi dito à minha volta. Se pensavam que nos desmoralizavam com algumas peças jornalísticas, com algumas crónicas, não, isso dá-nos força q.b.

Grande parte destes jogadores são os mesmos que ganharam quatro títulos nacionais, estes mesmos jogadores já ganharam os dois troféus que havia esta época.

O entusiasmo em torno do Benfica tem sido normal, porque está à frente do campeonato. Mas isso não entra em campo quando o árbitro apita. Agora ouvir que o FC Porto está fraquinho, apagado, que tem jogadores medianos e que o Benfica é fantástico, isso dá-me força. Sem tirar mérito ao Benfica, que tem feito uma boa temporada.»