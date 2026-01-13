Francesco Farioli falou esta terça-feira na sala de imprensa do Olival, revelando uma má notícia: Francisco Moura não recuperou e está fora do clássico de quarta-feira, no Dragão, frente ao Benfica. O que não o preocupa demasiado, porque, diz ele, há várias soluções para o substituir.

Francisco Moura está lesionado

«Francisco Moura não recuperou, está fora. Quem vai jogar? Bem, nestes 27 ou 28 jogos oficiais que jogámos até agora, tivemos de gerir vários cenários, já jogámos com Pablo Rosario a central, já jogámos com o Dominik Prpic fora da sua posição, agora temos o Thiago Silva, que nos dá uma nova solução apra o centro da defesa. Além disso, o Martim Fernandes tem feito boas exições nos últimos tempos e o Alberto é sempre um jogador importante para a equipa. Portanto, existem várias combinações possíveis e vamos ver qual será a melhor solução.»

Thiago Silva pode ser titular

«É uma possibilidade. Thiago Silva teve uma grande época no Brasil, com muitos jogos, mas descansou uns dias, já treinou connosco normalmente e está pronto para melhorar. Vamos ver se será a melhor opção, temos de analisar as várias soluções que existem, mas definitivamente pode ser titular amanhã.»

Guarda-redes está no segredo dos deuses

«Quem vai ser o guarda-redes titular amanhã? Vão ter de esperar para ver.»