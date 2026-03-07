Na antevisão ao Benfica-FC Porto, marcado para o Estádio da Luz neste domingo, o treinador dos dragões deixou elogios a José Mourinho, técnico das águias, enaltecendo a importância do setubalense na equipa. O duelo acontece pelas 18 horas de domingo, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

«Em 30 pontos, tudo é possível. Desde o início sempre mencionei isso. Agora, o Benfica está num momento muito positivo, a evolução desde que Mourinho chegou é muito clara. Eles provaram a sua qualidade nas provas domésticas. Estão ainda invictos na Liga, é uma das duas ou três equipas que não perdeu ainda. E depois há a Liga dos Campeões, apurando-se para os 24 melhores e batendo-se bem contra o Real Madrid. Têm um treinador que admiro muito, como treinador e como pessoa. Em mais de 1200 jogos, tem mais 60 por cento de vitórias. Tudo isto diz que é um jogo complicado. Mas temos capacidade para ultrapassar as dificuldades.»

Evolução do Benfica

«A progressão em termos de mentalidade é clara, são mais ofensivos. A segunda mão no Bernabéu, com o tipo de pressão e qualidade com bola que apresentaram, foi fantástica. Acredito mesmo que fizemos que chegamos até aqui tudo bem para estar nesta posição.»

Importância do Clássico

«Quaisquer resultados não vão fechar nada. Depois deste, será menos um jogo para todos. Vamos ver a tabela. Posso dizer, por experiência própria, que até ao momento em que algo ainda não acabou, é porque não acabou. Enquanto houver um ponto para jogar temos de ir com tudo.»