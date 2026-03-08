Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na flash interview à BTV, após o empate a dois golos no Clássico com o Benfica, na Luz, na 25.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«O jogo foi claro nas suas dinâmicas, viemos cá para ganhar. Tivemos um começo muito bom, uma primeira parte muito boa. Depois, tivemos ineficácia para fechar o jogo. Quando temos cinco ou seis situações em campo aberto, temos de matar o jogo, não o fizemos e pagámos o preço por isso.»

FC Porto atraiu o Benfica ao meio-campo, dividiu o meio-campo e atacou as costas do Benfica

«Os dois golos são completamente diferentes, o primeiro foi uma ação fantástica, o segundo foi uma situação defensiva e, depois, contra-ataque. São momentos diferentes. Tivemos, na primeira parte, muito bom controlo do jogo e dominámos bem a bola. A nossa ineficácia colocou o adversário no jogo e, com a qualidade que eles têm, pagámos o preço. É como é. É uma pena não conseguir os três pontos, mas agora é importante para nós mudar o chip e preparar o próximo jogo.»

Último lance com pavlidis e diogo costa

«Viram bem as imagens, eu não vi nada.»