Na antevisão à receção do FC Porto ao Arouca nesta sexta-feira, em duelo da 24.ª jornada do campeonato, Farioli abordou a corrida ao título. O jogo tem acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 18h45.

Arouca

«Lembro-me de jogar contra eles e foi bem visível o estilo de jogo. É uma das equipas que jogou futebol mais interessante. Na primeira volta, fizeram 14 pontos. Mas na segunda já fizeram 12. É impressionante. A forma como jogam é algo especial. É uma equipa que trabalha bem e dou muito crédito ao Vasco. Tem um trabalho interessante nas bolas paradas também, com belas combinações. É uma equipa que merece toda a nossa atenção.»

Jogar antes dos rivais

«Da nossa parte, jogar antes ou depois... é futebol. Ao jogar a Liga Europa, normalmente jogamos no encerramento da jornada, desta vez é na segunda-feira. Temos de estar focados. Contra o Rio Ave tivemos uma grande mentalidade.»

Benfica só com o campeonato

«Para nós, o importante somos nós. Sobre os rivais não é o nosso trabalho. Temos o nosso destino nas mãos. Estamos onde queremos e temos de continuar a trabalhar. Ter a mesma mentalidade e não perder muito tempo com outros jogos. Perder energia com cálculos não ajuda.»