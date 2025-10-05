Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após o empate com o Benfica para a oitava jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Estou muito contente. O jogo foi muito tático. Ficou claro que uma equipa veio cá para tentar não perder e nós tentámos tudo para ganhar. Mas neste tipo de jogos, se te expuseres em demasia, és penalizado. Isto é futebol. A maturidade que os jogadores evidenciaram foi fantástica. Sabem como, normalmente, sou crítico, mas esta noite jogámos como uma grande equipa».

Estratégia de Mourinho

«Mais uma vez, destacar a qualidade de um treinador incrível, que é capaz de convencer jogadores de top a sacrificarem-se ao máximo. Fizemos o nosso jogo. Tivemos alguns bons momentos na primeira parte, a bola na barra na segunda parte e mais algumas situações. Apenas concedemos um remate à nossa baliza. Frente a uma equipa do nível do Benfica, é significativo».

Aposta em William Gomes e Mora no fim

«Tentámos colocar jogadores que pudessem dar um contributo ofensivo, mantendo o equilíbrio na equipa, contra uma equipa do nível da Liga dos Campeões».

O resultado é melhor para quem?

«Acho que é um bom resultado. Merecíamos algo mais, mas neste tipo de jogos podíamos também ter perdido. Num livre, enviámos uma bola à nossa barra… Temos de estar contentes com o resultado, embora tenhamos tentado tudo para vencer».

Primeiro jogo que não ganhou no FC Porto

«Estou muito satisfeito pelo jogo que fizemos e porque, tendo em conta onde estivemos e onde estamos agora, nestes últimos três meses muito trabalho foi feito por este grupo».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?