O clássico 250 trouxe o 30º título de campeão nacional do FC Porto e de caminho mais um marco histórico. Foi a vitória 100 do dragão sobre o Benfica, somando todas as competições, naquela que foi crescendo como a grande rivalidade do futebol nacional.

O FC Porto é o primeiro clube a chegar às 100 vitórias em clássicos. O dérbi entre Benfica e Sporting, a contar desde 1907, é um caso à parte. Ambas as equipas já superaram esse marco há vários anos, a contabilidade está em 137 vitórias do Benfica e 112 do Sporting.

A história entre Benfica e FC Porto começou há 91 anos, quando se jogou, em 1931, o primeiro encontro oficial. Ganharam as águias por 3-0, na final do Campeonato de Portugal. A primeira vitória portista aconteceu logo ao segundo confronto e foi em casa do Benfica. Então no Campo das Amoreiras, o FC Porto venceu por 2-1 na meia-final do Campeonato de Portugal. O saldo foi durante muito tempo favorável ao Benfica, mas o FC Porto virou a balança nas últimas décadas. Neste momento são 100 vitórias portistas, 24 delas como visitante, 88 triunfos do Benfica e 62 empates.

Da goleada por 8-0 que levou ao primeiro corte de relações até à festa de 2022 no Estádio da Luz, o Maisfutebol escolheu 10 momentos marcantes entre essas 100 vitórias do FC Porto sobre o Benfica. Veja aqui esses momentos.