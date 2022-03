Com a vitória de domingo no Estádio do Bessa, por 1-0, o FC Porto, comandado por Sérgio Conceição, aumentou para 55 o número de jogos oficiais seguidos sem qualquer derrota na I Liga e está a apenas um do recorde absoluto do Benfica, com 56 jogos consecutivos de invencibilidade, na década de 70.

Depois da derrota em Paços de Ferreira, por 3-2, a 30 de outubro de 2020, o FC Porto venceu por 44 ocasiões e empatou 11 vezes no campeonato, entre a época 2020/21 e a atual, 2021/22.

A atual marca do FC Porto de Sérgio Conceição iguala mesmo a melhor da história do clube. Os azuis e brancos já tinham estado 55 jogos sem perder no campeonato, entre 6 de março de 2010 e 29 de janeiro de 2012, com três treinadores ao leme durante esse período: Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira.

Assim, se o FC Porto não perder na próxima jornada, na receção ao Santa Clara, ultrapassará a atual melhor marca de invencibilidade do clube na Liga e igualará também o recorde de 56 jogos do Benfica de John Mortimore, estabelecido entre 1976/77 e 1978/79.

Outro registo que continua a ser possível

Além de ter a possibilidade de superar o recorde de jogos sem perder na Liga, quer na história do clube, quer na história do campeonato, o FC Porto continua com a possibilidade de não perder qualquer jogo na prova, numa mesma época.

No passado, houve quatro treinadores que completaram uma época sem perder no campeonato, ainda que o mesmo tivesse 30 jornadas, ao contrário das atuais 34: Jimmy Hagan (Benfica, 1972/73), John Mortimore (Benfica, 1977/78), André Villas-Boas (FC Porto, 2010/11) e Vítor Pereira (FC Porto, 2012/13).