O FC Porto vai apresentar uma participação no Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra o avançado brasileiro David Neres, do campeão nacional Benfica, por provocações nas celebrações do título.

«Caso as pessoas não tenham reparado que isto aconteceu, o FC Porto encarregar-se-á de fazer chegar à FPF para que não haja a desculpa de que não sabiam. A nossa expectativa é que o jogador seja devidamente castigado, tal como já foram outros no passado», afirmou esta terça-feira no Porto Canal o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques.

Na celebração do título de campeão nacional do Benfica, David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais.

O FC Porto espera que o CD da FPF atue em conformidade em relação à última época, quando os jogadores Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio foram sancionados com um jogo de suspensão, atendendo aos cânticos insultuosos entoados contra as águias durante as comemorações do campeonato arrebatado na visita à Luz.