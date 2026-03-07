Bednarek está de volta à lista de convocados do FC Porto, para o clássico em Lisboa com o Benfica, numa lista da qual também fazem parte Martim Fernandes e Borja Sainz.

O central polaco fez apenas treino condicionado este sábado de manhã, mas já se sabia que não tinha fratura nas costelas e por isso jogar na Luz dependia apenas de suportar as dores.

Ora por isso foi chamado para seguir na comitivia que já viaja para Lisboa, tudo indicando que vai mesmo ser opção.

De resto, Nehuén Pérez (fez apenas treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento) estão lesionados e não são opção para Francesco Farioli.

Lista de 23 covnocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;



Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpić;



Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt;

Avançados: Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, William Gomes, Terem Moffi e Deniz Gül.