André Villas-Boas falou esta terça-feira de manhã à porta da Livraria Lello, onde no domingo Francesco Farioli renovou contrato, tendo falado de vários temas da atualidade do FC Porto, entre os quais o clássico desta quarta-feira com o Benfica e o regresso de Mourinho ao Dragão.

Renovação de Farioli após trabalho «notável»

«Em primeiro lugar, estou muito satisfeito com a renovação do treinador Francesco Farioli. É uma retribuição por parte do FC Porto ao bom trabalho realizado até agora. Evidentemente, todos ambicionamos títulos, é isso que desejamos, mas o trabalho tem sido notável, assim como o relacionamento com a equipa, com o clube, com a cidade e com as estruturas do FC Porto. Por isso que quisemos transmitir este voto de confiança e prolongar no tempo o vínculo do mister Farioli com o clube.»

FC Porto-Benfica é o clássico entre as maiores equipas de Portugal

«Esperamos que esta renovação seja também uma força extra para prolongar esta união em torno do FC Porto, também no clássico de amanhã, que desejo que seja um jogo bem jogado, bem disputado, entre as duas maiores equipas de Portugal, e que eleve todo o contexto do futebol português para o lugar onde ele merece estar. Este é um jogo de carisma especial, histórico, de duas grandes equipas, dois grandes rivais, que há muito disputam os títulos de campeão nacional em Portugal, que disputam também o número maior de títulos conquistados no futebol nacional. Espero que seja um grande jogo e bem disputado.»

Mourinho será recordado pela história ímpar que construiu no Porto

«José Mourinho deixou uma história ímpar no FC Porto, respeitada por todos os adeptos, e elevou o nosso nome como clube português com mais títulos internacionais. Por isso será sempre recordado dessa maneira. Mas agora é treinador do Benfica, do nosso maior rival, do rival histórico, e vai competir enquanto treinador do Benfica. E nós iremos competir com toda a nossa força para vencer este rival.»