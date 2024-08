O FC Porto celebrou a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira com várias publicações nas redes sociais, duas das quais traziam provocações aos rivais.

Antes de mais, ao Sporting. «Guardámos para o fim», escreveu o FC Porto no twitter, com uma imagem de fogo de artifício, numa clara referência ao fogo de artifício que os adeptos do Sporting lançaram durante o jogo.

Depois ao Benfica. «24 Supertaças (todas oficiais). Quando ganha o FC Porto, ganham todos os portistas», escreveu o clube, numa clara referência ao facto do Benfica reclamar a conquista da primeira Supertaça, em 1980, quando a competição ainda era oficiosa.

24 Supertaças (todas oficiais) dão-te 24% de desconto em toda a FC Porto Store durante 24 horas 🤩💙



Quando ganha o FC Porto, ganham todos os portistas 🙌

▶ https://t.co/P9iL2Yq2pj#Supertaça pic.twitter.com/3Wvw5MazJe — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2024