Os futebolistas Diogo Costa, Pepe, João Mário, Zaidu e Evanilson prosseguiram tratamento esta terça-feira, de acordo com o FC Porto, em mais um treino no Olival, este de preparação para a visita ao Benfica, no clássico da 27.ª jornada da Liga.

O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, continua assim com dúvidas sobre cinco habituais titulares, para um encontro que pode ser determinante nas contas do título, mas também na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

O Benfica é líder com 71 pontos, mais dez do que o FC Porto, com oito jornadas por disputar. Atrás, vem o Sp. Braga, em terceiro, com 59 pontos e o Sporting é quarto com 53, mas menos um jogo.

Os dragões voltam a treinar pelas 11 horas de quarta-feira.