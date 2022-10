O FC Porto foi condenado a pagar mais de 34 mil euros em multas na sequência do clássico com o Benfica, o que resulta de vários castigos.

A ausência do treinador da flash interview da Sporttv, por exemplo, custou 10.200 euros ao clube e 459 euros ao próprio Vítor Bruno (devia ter sido ele a falar no final do jogo devido à expulsão de Sergio Conceição)..

Depois há a acrescentar a isto mais de 19 mil euros por causa do comportamento do público, sendo que 10.200 são pelo arremesso de objetos com interferência no jogo: aos 95 minutos, diz o Conselho de Disciplina, foi lançada uma tocha para o relvado que interrompeu o jogo durante dez segundos.

Por fim há que somar também mais de quatro mil euros pela expulsão de Sergio Conceição.

O Benfica, por outro lado, pagam 3.800 euros de multa por comportamento incorreto do público encarnado e mil euros por atrasar o início da segunda parte, regressando mais tarde dos balneários.