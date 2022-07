O FC Porto conquistou na noite deste sábado o 82.º troféu futebolístico da sua história, ao bater o Tondela por 3-0, em Aveiro, para somar a sua 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira.

Os dragões, que venceram com dois tentos de Mehdi Taremi e um de Evanilson, colocaram-se, assim, a apenas um cetro do recordista nacional, o Benfica, que totaliza 83, o último dos quais no início da época 2019/20, quando goleou o Sporting por 5-0, também na Supertaça, no Estádio Algarve.

Nesta disputa a luta é a dois, já que o Sporting, que na temporada transata alcançou a Supertaça e a Taça da Liga, segue no terceiro lugar da lista, mas longe, com 54 títulos.

Numa contagem "cega", que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, o FC Porto tinha-se colocado no final de 2021/22 a dois troféus do Benfica, ao conseguir a "dobradinha".

Com um recorde de 91 pontos, os comandados de Sérgio Conceição somaram o 30.º título na I Liga e com um triunfo por 3-1 no Jamor sobre o Tondela, depois de terem eliminado Benfica e Sporting, arrebataram a 18.ª Taça de Portugal.

Nas provas nacionais, os azuis e brancos somam ainda quatro vitórias no extinto Campeonato de Portugal, mantendo-se a zero na Taça da Liga.

Os portistas ainda ostentam sete triunfos internacionais, nomeadamente dois títulos de campeão europeu (vitória na Taça dos Campeões de 1986/87 e na Liga dos Campeões de 2003/04), e ainda uma vitória na Taça UEFA, outra na Liga Europa, duas na Taça Intercontinental e uma na Supertaça Europeia.

Com 82 troféus, os portistas reaproximam-se da liderança de um ranking que já lideraram: após a vitória na Supertaça, em 2013, tinham mais seis troféus do que as águias (74-68).

Os encarnados responderam, porém, com um parcial de 13-0 - quatro campeonatos, o "tetra", três edições da Taça da Liga, duas da Taça de Portugal e quatro da Supertaça – e reassumiram o comando (81-74).

O FC Porto voltou aos títulos com a vitória na I Liga 2017/18, negando, já sob o comando de Sérgio Conceição, o "penta" às águias, que ripostaram com a conquista de 2018/19, época em que os dragões venceram a Supertaça.

Em 2019/20, o Benfica começou por vencer a Supertaça, mas não mais ganhou troféus, enquanto o FC Porto fez a "dobradinha" nessa época e repetiu-a em 2021/22, depois de, pelo meio, em 2020/21, ter arrebatado a Supertaça.