O FC Porto treinou esta quinta-feira com vista à preparação do clássico diante do Benfica ainda com dois nomes no boletim clínico.

Wilson Manafá realizou tratamento e Bruno Costa, à semelhança da última sessão, fez treino integrado condicionado.

Os dragões voltam a treinar no Olival esta sexta-feira, pelas 10h30. No final dos trabalhos, o técnico Sérgio Conceição faz a antevisão à partida.

O clássico no Estádio da Luz, onde os portistas podem agarrar o 30.º título, joga-se no sábado, a partir das 18h00.