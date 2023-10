O FC Porto é atualmente o quarto melhor clube do mundo, de acordo com um estudo divulgado pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Os dragões sobem uma posição face à última atualização e ficam à porta do pódio, o qual continuar a ser liderado pelo Manchester City, de Bernardo Silva e Rúben Dias.

De resto, Sérgio Conceição mostrou-se orgulhoso com este feito dos azuis e brancos. «FC Porto no quarto lugar do ranking da IFFHS. Orgulho no trabalho feito até aqui, conscientes de que há muito ainda por fazer!», escreveu o técnico do FC Porto.

@FCPorto no quarto lugar do @Ranking_IFFHS.

Orgulho no trabalho feito até aqui, conscientes de que há muito ainda por fazer!https://t.co/3i9TlDEn1C — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) October 11, 2023

O Benfica desceu várias posições e saiu do top dez, ao passo que o Sporting é a terceira equipa portuguesa a estar dentro dos 30 melhores clubes do mundo.

Veja na galeria acima associada o top30 dos melhores clubes do mundo para a IFFHS.