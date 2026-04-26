O FC Porto pode ser campeão já na próxima semana. Os dragões saíram desta jornada com dez pontos de vantagem sobre o Sporting (que tem menos um jogo) e sete de vantagem sobre o Benfica.

O que significa que precisa apenas de uma vitória para festejar matematicamente a conquista do título. Nesse sentido, a formação de Farioli pode fazer a festa no sábado, na receção ao Alverca, agendada para as 20.30 horas.

Mas o FC Porto pode até nem precisar de vencer. Basta-lhe fazer o mesmo resultado do Benfica, que também no sábado joga em Famalicão um pouco antes (pelas 18 horas) e o mesmo resultado do Sporting num dos dois jogos que disputa para a semana: Tondela na quarta-feira, V. Guimarães na segunda-feira, ambos em casa.

Ora por falar em Sporting, interessa dizer que, mesmo que vençam o Tondela no jogo em atraso da 26ª jornada, já não depende apenas dele para chegar ao segundo lugar. Para garantir a Liga dos Campeões, os leões precisam então de esperar que o Benfica tropece num dos três jogos até final da temporada.

CALENDÁRIO DO FC PORTO:

FC Porto-Alverca, 2 de maio (20:30) - 32ª jornada

AVS-FC Porto, dia e hora a definir - 33ª jornada

FC Porto-Santa Clara, dia e hora a definir - 34ª jornada

CALENDÁRIO DO BENFICA:

Famalicão-Benfica, 2 de maio (18:00) - 32ª jornada

Benfica-Sp. Braga, dia e hora a definir - 33ª jornada

Estoril-Benfica, dia e hora a definir - 34ª jornada

CALENDÁRIO DO SPORTING:

Sporting-Tondela, 29 de abril (20:15) - 26ª jornada

Sporting-V. Guimarães, 4 de maio (20:15) - 32ª jornada

Sporting-Gil Vicente, dia e hora a definir - 34ª jornada



Rio Ave-Sporting, dia e hora a definir - 33ª jornada