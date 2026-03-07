O FC Porto vai filmar o cortejo dos adeptos dentro da caixa de segurança, no caminho até ao Estádio da Luz, e vai filmar também a entrada desses mesmo adeptos no recinto encarnado.

A notícia foi avançada pelo ZeroZero e entretanto confirmada pelo Maisfutebol: para além disso, o FC Porto fez um pedido à Liga Portugal, solicitando que o diretor de segurança da Liga no clássico esteja também presente na entrada dos adeptos no estádio.

Estas decisões vêm na sequência de algumas queixas que o clube portista tem recebido por parte de adeptos, que se queixam de revistas abusivas e utilização de excessiva força. Por isso o FC Porto vai estar perto dos adeptos, a registar imagens de tudo, desde bem cedo, na concentração em Lisboa.