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Há 53 min
FOTO: Martim Fernandes foi ver Bad Bunny na Luz e deixa «bicada» ao Benfica
«Mais um no salão de festas», escreveu o lateral do FC Porto
GP
«Mais um no salão de festas», escreveu o lateral do FC Porto
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Martim Fernandes esteve entre as milhares de pessoas que passaram pelo Estádio da Luz para assistir ao segundo concerto de Bad Bunny em Lisboa, mas a noite do jogador do FC Porto não ficou marcada apenas pela música.
O jovem lateral-direito azul e branco partilhou nas redes sociais um registo a partir do recinto e acompanhou a publicação com uma frase que rapidamente chamou a atenção dos adeptos: “Mais um no salão de festas”, juntando ainda um coração azul.
A referência foi entendida como uma clara provocação ao Benfica, numa alusão ao histórico recente de conquistas e celebrações portistas no estádio da Luz.
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