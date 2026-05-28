Martim Fernandes esteve entre as milhares de pessoas que passaram pelo Estádio da Luz para assistir ao segundo concerto de Bad Bunny em Lisboa, mas a noite do jogador do FC Porto não ficou marcada apenas pela música.

O jovem lateral-direito azul e branco partilhou nas redes sociais um registo a partir do recinto e acompanhou a publicação com uma frase que rapidamente chamou a atenção dos adeptos: “Mais um no salão de festas”, juntando ainda um coração azul.

A referência foi entendida como uma clara provocação ao Benfica, numa alusão ao histórico recente de conquistas e celebrações portistas no estádio da Luz.

Ora veja: