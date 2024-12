Na tarde deste domingo, no caldeirão do Marítimo, o Benfica B errou o salto para a liderança da II Liga. Apesar da vantagem oferecida por Nuno Félix, assistido por Hugo Félix, aos 19 minutos, os comandados de Nélson Veríssimo concederam o empate nos derradeiros minutos.

Depois dos ajustes táticos, os pupilos de Rui Duarte – que esta tarde promoveu uma revolução no onze – viu Martim Tavares repor a igualdade, aos 87 minutos. O ex-Boavista apenas precisou de 12 minutos para animar as hostes madeirenses.

Assim, o Benfica B é 3.º, com 24 pontos, menos dois do que o líder Tondela. Segue-se a receção à União Leiria (9.ª), na tarde de sábado (14h).

Por sua vez, o Marítimo é 8.º, com 16 pontos, e não vence há quatro rondas. Na próxima jornada visitam o Mafra (16.º), também na tarde de sábado (15h30).

FC Porto B vence com golo aos 90+3m

No Olival, o FC Porto B sofreu, mas venceu a Oliveirense, por 2-1. Num encontro de aflitos, os jovens dragões adiantaram-se graças ao cabeceamento de Felipe Silva, aos 36 minutos.

Na segunda parte, e depois de duas trocas ao intervalo, a Oliveirense repôs a igualdade, por João Silva, aos 65 minutos, num golo caricato.

Depois de acelerar pela esquerda e deixar o guarda-redes para trás, o avançado, desequilibrado na linha final, rematou de ângulo muito apertado. Ainda assim, o esférico rolou junto à linha de golo, embateu no poste mais distante e entrou.

Entre trocas e oportunidades – o FC Porto B enviou a bola à barra, enquanto Gonçalo Ribeiro impediu a reviravolta – os azuis e brancos voltaram a marcar, quando a maioria dava o empate por certo. Na sequência de um livre em corredor central, Gabriel Brás fletiu para a esquerda e cabeceou para o 2-1. Estavam decorridos 90+3 minutos.

O triunfo deixa o FC Porto B em zona segura, no 15.º posto, com 12 pontos, igualado com Paços de Ferreira e Felgueiras. Segue-se a visita ao Desp. Chaves (5.º), na tarde de domingo (18h).

Por sua vez, a Oliveirense retoma o trilho dos desaires, pelo que continua a segurar a lanterna vermelha, com seis pontos, a quatro da linha de água. Segue-se a receção ao Alverca, também na tarde de domingo (14h).