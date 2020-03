A Liga de Clubes espera nesta altura uma indicação da Direção Geral de Saúde para saber que decisão tomar relativamente à implicação do coronavírus nas próximas jornadas do campeonato. Como a própria Liga já anunciou, de resto, vai seguir à risca as indicações da Direção Geral de Saúde, pelo que na prática a decisão será tomada por esta.

Em cima da mesa há duas possibilidade: o adiamento das jornadas ou a realização dos jogos à porta fechada. Em ambos os casos, o que for decidido para um jogo terá de se aplicar a todos, não havendo portanto encontros com tratamento especial. No caso de se optar pelo adiamento das jornadas, as mesmas serão realizadas nos dias das competições europeias.

Recorde-se que nesta altura as proximas jornadas da Liga estão em suspenso, depois de a Ministra da Saúde, Marta Temido, ter recomendado na segunda-feira que os eventos com mais de cinco mil pessoas em espaço aberto sejam cancelados ou adiados. A medida do Governo surge no seguimento do plano de combate à propagação do coronavírus no país.