O juiz Eduardo Pires vai manter-se com o processo judicial dos emails, apesar de ter pedido escusa, por ser um fervoroso adepto do Benfica, com Red Pass, e até acionista da SAD.

A decisão foi tomada pelo presidente da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, que decidiu como improcedente o pedido de escusa, por considerar que as características de isenção e imparcialidade de Eduardo Pires se mantêm intactas neste caso.

Para justificar esta decisão, Ataíde das Neves considerou fundamental o facto de Eduardo Pires ser um adepto anónimo do Benfica, sem qualquer relacionamento de proximidade com a estrutura do clube: ou seja, não conhece nem é conhecido de ninguém no interior do Benfica.

Para além disso, a ligação sentimental com o Benfica já é antiga – desde os oito anos, segundo o juiz -, e a compra de um lugar anual apenas respeita um princípio de liberdade como adepto.

Recentemente, Eduardo Pires foi convidado para visitar as instalações do Benfica juntamente com outros adeptos, o que para o presidente da Relação do Porto aconteceu num contexto de premiação a adeptos com vários anos de filiação clubística, e não mais do que isso.

Por tudo isto, e porque a decisão final será tomada por um júri formado por Eduardo Pires e mais dois juízes adjuntos, num quadro de discussão e consenso, o presidente Ataíde das Neves não vê razões justificadas para aceitar o pedido de escusa, mantendo o juiz benfiquista com o processo.

Em causa, recorde-se, está um recurso interposto pelo FC Porto no Tribunal da Relação, depois do tribunal de primeira instância ter condenado o clube e o diretor de comunicação Francisco J. Marques ao pagamento de dois milhões de euros por terem revelado o conteúdo dos emails.