O Benfica venceu este sábado (3-2) o clássico de juniores, realizado no Estádio Jorge Sampaio, em Gaia, casa do FC Porto, num triunfo que foi alcançado nos minutos finaisi e por dois homens saídos do banco.

Com esta vitória, o Benfica igualou o FC Porto na liderança da fase de apuramento do campeão, ambos com 13 pontos, mais dois pontos do que o Sp. Braga, que é agora terceiro classificado.

O FC Porto, de resto, esteve quase sempre na frente. Entrou no clássico praticamente a ganhar, graças a um golo de penálti aos 3 minutos, convertido por Tiago Silva, a castigar uma falta de Guilherme Gaspar dentro da área.

Ainda na primeira parte, o Benfica empatou por Jadon Umeh, que finalizou um canto ao segundo poste e fez o 1-1 que se verificava ao intervalo.

A segunda parte começou por ser muito semelhante. Aos 50 minutos, Fajardo colocou o FC Porto na frente, também na sequência de um canto. A vantagem portista durou cerca de vinte minutos.

No quarto de hora final, porém, o Benfica deu a volta, através de dois jogadores saídos do banco. Aos 76 minutos, Tomás Soares trabalhou bem na direita e cruzou para João Afonso fazer o 2-2, com um remate dentro da área.

Aos 83 minutos, após um jogada de muita luta do ponta de lança Francisco Silva dentro da área, a bola sobrou para o mesmo Tomás Soares, que rematou de pé esquerdo para o triunfo.