Com três jogadores, o Benfica é a equipa mais representada no onze ideal da 2.ª jornada da Liga, composto pela média das notas do Maisfutebol e do SofaScore.



Por sua vez, Toni Martínez (FC Porto) obteve a pontuação mais elevada da ronda, ao marcar os dois golos da vitória portista em Famalicão.

Ainda assim, o Famalicão tem dois jogadores no onze ideal, tal como o Boavista. O onze ideal contempla ainda jogadores de Santa Clara, Vizela e Sporting.



Refira-se que nesta ronda não houve nenhuma nota máxima atribuída.



Confira as escolhas na galeria associada a este artigo.