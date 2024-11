Em duelos para o campeonato, o FC Porto não é derrotado nas visitas a Sporting e Benfica, em épocas consecutivas, desde 1951/52 e 1952/53.

Este registo pode ser igualado na noite deste domingo, a propósito da visita dos dragões ao Estádio da Luz, na 11.ª jornada.

Em 2023/24, o FC Porto perdeu em Alvalade (2-0) e na Luz (1-0).

No século passado, as décadas apresentam dinâmicas díspares, ora de afirmação dos azuis e brancos, ora de controlo de Sporting e Benfica.

Em todo o caso, à série demolidora dos leões na década de '50 – quando venceram na receção aos dragões de 1950 a 1957 – juntaram-se os triunfos das águias em 1952 e 1953.

Nesses duelos entre Sporting e FC Porto (2-1 e 5-1), Jesus Correia (bis em ‘52), João Martins («póker» em ‘53) e Albano foram os responsáveis pelos golos dos leões. Entre os portistas, Vital e Joaquim Costa também marcaram.

No Benfica-FC Porto (2-0 e 2-1), José Águas (bis em ‘52), Rosário e Fernando Caiado marcaram pelos anfitriões. Nos dragões, Pedroto fez o único golo, em 1953.

Ora, no Campeonato Nacional de 1952/53, o FC Porto terminou no quarto lugar, a sete pontos do líder Sporting. No pódio ficaram também Benfica e Belenenses.

De regresso ao presente, o Benfica-FC Porto deste domingo (20h45) é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

