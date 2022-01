Luis Díaz apontou um dos golos da vitória do FC Porto no reduto do Estoril (2-3) e alcançou Darwin Nuñez no topo da lista de melhores marcadores da Liga, com 13 golos.



Mehdi Taremi colou-se ao grupo de segundos classificados, ao assinar o nono golo no campeonato, enquanto André Franco reforçou a posição como melhor marcador do Estoril na prova, chegando aos sete golos.



Lista de melhores marcadores da Liga:



13 golos:

Darwin Núñez (Benfica)

Luis Díaz (FC Porto)



9 Golos:

Mehdi Taremi (FC Porto)

Fran Navarro (Gil Vicente)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

8 golos:

Simon Banza (Famalicão)



7 golos:

Rafa (Benfica)

André Franco (Estoril)