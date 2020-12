No final de 2020, a redação do Maisfutebol elegeu democraticamente o onze ideal da Liga num ano que foi diferente de todos os outros.

Tal como fazemos semanalmente, jornada após jornada, o elenco foi estruturado em 4x4x2 e o resultado foi uma equipa altamente ofensiva e que, reconhecemos, dificilmente seria utilizado por um treinador.

O FC Porto, que juntou recentemente a Supertaça à Liga e à Taça de Portugal, é, sem surpresas, a equipa com mais representantes: Marchesín, Pepe, Jesús Corona, Otávio, Taremi (sobretudo pelo que fez ao serviço do Rio Ave) e Alex Telles, que já deixou os azuis e brancos, mas tem lugar nas escolhas do Maisfutebol pelo impacto que teve na segunda metade da época passada, que só terminou no final de julho.

Há ainda representantes de mais quatro equipas: Benfica, Sp. Braga, Sporting e Famalicão.

