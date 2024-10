O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de André Lopes, um lateral esquerdo de 22 anos, que assinou contrato por uma época, até 30 de junho de 2025, e vai representar a equipa B portista.

André Lopes tem, de resto, a curiosidade de ser filho de Paulo Lopes, um nome famoso do Benfica, tetracampeão encarnado com Jorge Jesus e Rui Vitória, formado nas camadas jovens do clube e posteriormente treinador de guarda-redes no Seixal durante seis épocas, passando pelas equipas sub-23, B e principal.

Ao todo, portanto, Paulo Lopes tem 19 anos de Benfica.

Já o filho, André Lopes, nasceu na Maia, quando o pai representava o Salgueiros, e começou aí a jogar futebol, na Academia da Bola. Posteriormente passou por Sacavenense, Cova da Piedade, BSAD e Mafra.

Estava sem clube desde o final da época passada.

«É um orgulho pertencer a este clube, nunca pensei e vou cumprir um sonho. Venho com a ambição que sempre tive desde o primeiro dia em que comecei a jogar futebol e prometo dar o máximo. Quero ser mais um a ajudar a equipa a atingir os seus objetivos», referiu André Lopes ao site do FC Porto.