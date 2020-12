À semelhança de Pizzi, também o capitão do FC Porto, Pepe, fez a antevisão ao jogo da Supertaça Cândido de Oliveira. O internacional português salientou a ambição dos campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal em conquistar o troféu.



«Trabalhamos para alcançar estes objetivos, é um título que está em jogo, obviamente que todos nós queremos ganhar e vamos fazer tudo para conquistar esta Supertaça», referiu, em declarações divulgadas pela FPF.



O defesa portista considerou «a paixão» que a equipa coloca em campo é fundamental para bater o Benfica, na próxima quarta-feira (20h45).



«São vários fatores, mas a paixão que colocamos no jogo é fundamental. Essa paixão e garra faz com que muitas vezes consigamos sobressair em momentos difíceis. Represento um clube que tem como características a garra, o querer vencer sempre, a paixão com que disputamos todos os lances, sabendo que cada momento poderá representar um lance perigoso ou um golo», apontou.



Por último, Pepe deixou uma mensagem aos adeptos, impedidos de assistir aos jogos nos estádios devido à pandemia de Covid-19.



«Mesmo de casa os adeptos continuam a apoiar, sentimos o carinho deles e trabalhamos para lhes dar alegrias. Temos o objetivo de fazer sempre bem as coisas, de forma a honrar a camisola e dar o nosso melhor em prol do FC Porto, esse espírito estará sempre presente», finalizou.