Pepe lesionou-se na face frente ao Tondela e foi alvo de uma intervenção cirúrgica. Embora tenha falhado o encontro da Liga frente ao Nacional, o internacional português garantiu estar apto para defrontar o Benfica, esta quarta-feira, na Supertaça Cândido de Oliveira (20h45).



«Encontro-me bem. Cabe ao treinador escolher, uma vez que temos muitos bons jogadores no plantel. Estou sempre disponível para ajudar o clube», começou por dizer, em entrevista à RTP.



O capitão dos campeões nacionais reconheceu que passou pouco tempo desde que foi operado para jogar. Ainda assim, o defesa adiantou que terá de usar uma máscara protetora, «conforme o cirurgião recomendou», caso seja utilizado.



O central luso-brasileiro acredita que o FC Porto tem «grandes possibilidades de vencer» o Benfica e de conquistar o troféu.

«Vejo o FC Porto muito bem. É uma prova e uma final que queremos ganhar, porque faz parte do ADN deste clube jogar as finais para se ganhar. Vamos procurar fazer o nosso melhor, respeitando sempre o nosso adversário. Mas temos grandes possibilidades de poder vencer a final e vamos dar o nosso melhor para o conseguir», referiu.



Apesar de ter conquistado inúmeros títulos, Pepe não esconde que o duelo com as águias vai ser especial apenas pela possibilidade de somar mais um troféu.

«É especial por ser uma final e por ser mais um título que está em jogo. Apesar dos títulos que já tenho, [a Supertaça] é um título sempre especial para a carreira de um futebolista, porque trabalhamos todos os dias com muita seriedade para estes momentos. Queremos estar sempre ao mais alto nível, conquistarmos o maior número de títulos possíveis e com aquela paixão que temos de ter diariamente. Esta final vai colocar-nos em prova, dentro do que o treinador nos vai pedir», concluiu.