Max Landis e os adeptos do Benfica já têm várias histórias de «atritos» no currículo comum. O que é compreensível, tendo em conta que o norte-americano é um dos principais basquetebolistas do FC Porto, e águias e dragões estão constantemente em disputa dos títulos nacionais.

Mas há causas que valem muito mais do que cores clubísticas. Como provou Max Landis, nas redes sociais.

O jogador de 29 anos, que cumpre a quarta época no FC Porto, deixou uma mensagem importante relativa a uma das principais conclusões que diz ter tirado do ano que terminou agora.

«2022 fez-me perceber que a importância da saúde mental é real. Olhem pelas vossas pessoas e pelos outros», começou por escrever.

Numa segunda publicação, Landis diz-se disponível para ajudar todos. Mesmo todos os que precisarem.

«Se alguém estiver a sofrer, pode sempre avisar-me. E sim, mesmo que sejam adeptos do Benfica», sublinhou, terminando a publicação com um coração azul.

If ANYONE is struggling, you can always reach out to me. And yes, even Benfica fans can. 💙