Roger Schmidt parte para o clássico do próximo domingo, no Estádio do Dragão, com uma clara vantagem: venceu três dos quatro confrontos diretos com Sérgio Conceição.

O que até contraria o histórico recente dos jogos entre os dois clubes.

Antes da chegada do alemão, Sérgio Conceição somava sucessos nos clássicos com o Benfica: nove jogos sem perder, incluindo sete vitórias, e três triunfos consecutivos. Após a chegada de Schmidt, só venceu um de quatro.

Mais do que isso: o alemão venceu três clássicos sem sofrer golos: 1-0 na primeira volta da época passada, no Dragão, 2-0 para a Supertaça, em Aveiro, e 1-0 para a Liga, na Luz, ambos já esta temporada.

A única exceção aconteceu na segunda volta da última época quando o FC Porto ganhou por 2-1, na Luz, num jogo para o qual os dragões chegaram com um atraso de 10 pontos.

Ora as três vitórias do Benfica de Schmidt fizeram Sérgio Conceição perder a vantagem que tinha no balanço da carreira, face ao Benfica, somando todos os jogos no comando de Olhanense, Académica, Sp. Braga, V. Guimarães e FC Porto.

No total de 28 jogos, o atual treinador dos azuis e brancos soma agora 12 vitórias, quatro empates e 12 derrotas, com 30 golos marcados e 31 sofridos.