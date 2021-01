Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga: são estas quatro equipas que vão disputar a final-four da Taça da Liga, a ter início na terça-feira, em Leiria.

Dos treinadores dos quatro clubes, só Sérgio Conceição nunca venceu a competição, criada na temporada 2007/2008. O timoneiro do FC Porto guiou os dragões à final nos dois últimos anos, mas perdeu ambas as decisões.

Como treinador, Jorge Jesus é o mais titulado dos semi-finalistas, com seis conquistas: cinco pelo Benfica e uma no Sporting, em 2017/18.

O técnico do Sporting, Ruben Amorim, estreou-se a vencer na temporada passada como treinador, ao serviço do Sp. Braga, mas já havia vencido seis vezes como jogador: uma nos bracarenses e cinco no Benfica, quatro delas com Jesus a liderar a equipa da Luz.

Por sua vez, Carlos Carvalhal, do Sp. Braga, pode orgulhar-se de ter sido o primeiro treinador a levantar a Taça da Liga, em 2008, na altura ao serviço do Vitória de Setúbal. Na primeira final da prova, disputada no Algarve, os algarvios bateram os leões nos penáltis.

A final-four da Taça da Liga tem início na terça-feira: às 19h45, medem forças Sporting e FC Porto. 24 horas depois, é a vez de Sp. Braga e Benfica entrarem em campo.