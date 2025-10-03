Taça de Portugal: FC Porto enfrenta Celoricense em Barcelos
FPF afirmou que a casa do Gil Vicente será emprestada para a ocasião
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que o jogo entre Celoricense e FC Porto vai ser jogado no Estádio Cidade de Barcelos, a casa do Gil Vicente.
O jogo, recorde-se, diz respeito à terceira eliminatória da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 18 horas de dia 18 de outubro e terá transmissão na Sport TV.
Na mesma nota, a FPF anunciou as datas e as transmissões dos restantes jogos. O Desportivo de Chaves-Benfica está agendado para o dia 17 de outubro às 19h30 com transmissão na RTP 1.
Já o Sporting, detentor do título, defronta o Paços de Ferreira no dia 18 de outubro às 20h15 e vai também ser transmitido pela RTP 1.
Outros jogos com transmissão televisiva:
18 de outubro
Académico de Viseu - Gil Vicente (18h00) - Canal 11
União de Leiria - Alverca (15h00) - Canal 11
GD Bragança - Sp. Braga (15:15) - Sport TV
19 de outubro
Fafe - Moreirense (14h00) - Canal 11
Belenenses - Estoril (18h00) - Canal 11