Certamente já imaginou o que seria entrar em campo com a sua equipa. Pois bem, o FC Porto decidiu mostrar o percurso e tudo o que acontece a quem sobe ao relvado ao lado dos jogadores.



Com recurso a uma Go Pro, o percurso começa no túnel, local onde as crianças aguardam pelos jogadores enquanto se ouve os cânticos do estádio. Após serem saudadas por elementos portistas, chega a hora de dar a mão a um dos futebolistas e fazer o caminho do túnel até ao relvado.



Com as equipas perfiladas vê-se as coreografias dos adeptos e sente-se o ambiente tal e qual os jogadores.



Veja: