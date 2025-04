Foram momentos de muito ansiedade que se viveram na bancada norte do Estádio do Dragão, onde estavam famílias e crianças, como se pode ver no vídeo publicado nas redes sociais.

A meio da primeira parte, elementos das claques do Benfica no setor visitante acenderam várias tochas e atiraram pelo menos uma delas para a bancada de baixo, a qual viria a cair entre adeptos do FC Porto, que assistiam ao jogo na bancada nascente.

De referir que após o segundo golo do Benfica, aos 43m, adeptos no setor visitante entoaram cânticos ofensivos a aludir à morte de Pinto da Costa, o que levou a uma monumental assobiadela dos estádio.