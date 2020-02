Emoções à flor da pele, alegria, desilusão e delírio. O Clássico teve tudo nas bancadas do Dragão em função da marcha do marcador e da forma como decorreu o jogo.



Elis, um jovem YouTuber inglês que torce pelos dragões, viajou até ao Porto para contar em vídeo como se viveu o FC Porto-Benfica numa das bancadas centrais do estádio.



Ora veja: