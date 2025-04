O clássico entre FC Porto e Benfica ficou manchado por cenas de violência no final da primeira parte, tendo as forças da autoridade disparado balas de borracha na bancada.

Vários elementos no setor da claque Colectivo, no topo norte do Estádio do Dragão, envolveram-se em cenas de pancadaria com a polícia, num incidente que se alastrou por alguns minutos, tendo eclodido momentos antes do segundo golo da equipa de Bruno Lage, aos 43 minutos de jogo.

Além do confronto físico, houve arremesso de alguns objetos do setor da claque para as forças de autoridade, após a atuação do corpo de intervenção na bancada.

Já antes deste momento, elementos da claque dos encarnados atiraram tochas do setor visitante, tendo atingido adeptos portistas, na bancada nascente.