A polícia foi chamada a intervir no setor de adeptos do Benfica no Estádio do Dragão.

A confusão teve lugar durante o intervalo e começou com um confronto entre adeptos encarnados dentro do setor visitante.

Primeiro os stewards e depois as forças da autoridade rapidamente acorreram ao local e o incidente foi sanado.

Já durante a primeira parte os adeptos do Benfica acenderam tochas na bancada. Por outro lado, no topo sul do Dragão, setor onde ficam os Super Dragões foram deflagrados petardos.

Entre esta confusão, ainda houve troca de impropérios entre adeptos do FC Porto e do Benfica, de bancada para bancada.