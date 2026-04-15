André Villas-Boas admite que troca, de forma ocasional, algumas mensagens com José Mourinho, num clima de total «respeito» por ambos os clubes que representam. A revelação surgiu em declarações ao jornal Marca, de Espanha, quando foi questionado se admitia contratar José Mourinho.

«O FC Porto e os adeptos tiveram a oportunidade de homenagear José Mourinho quando saiu do Fenerbahçe, antes de assinar pelo Benfica. Penso que isso foi importante», respondeu.

«Atualmente, ele é treinador do Benfica e trocamos mensagens ocasionalmente, respeitando os respetivos clubes, porque lutamos pelo mesmo objetivo: ganhar a Liga.»

No que toca ao papel de presidente do FC Porto, Villas-Boas garante que é mais «stressante» do que o de treinador e reforça a ideia de que o primeiro ano foi difícil, mas foi um ano importante para transformar o clube na vertente financeira. Além disso, André Villas-Boas deixa elogios ao trabalho de Francesco Farioli.

«O papel de presidente é mais stressante, sem dúvida. Como treinador, tens mais coisas sob controlo: a equipa, a preparação, a tática... O papel de presidente é colocar as pessoas nos lugares certos em diferentes áreas, a começar por todas as modalidades desportivas e olhar para tudo o que está relacionado com o FC Porto: finanças, marketing, logística», refere.

«Tivemos um primeiro ano difícil, um ano de transformação, onde a maior parte do nosso foco esteve nos aspetos financeiros da instituição. Conseguimos reequilibrá-los e encontrámos a estabilidade na vertente desportiva. Contratámos Francesco Farioli, que tem sido um grande sucesso e por isso renovámos o contrato», acrescenta.