Vítor Bruno passou a bola a André Villas-Boas ao ser questionado sobre a acusação do Ministério Público contra o Benfica por corrupção desportiva, que marcou esta semana.

«Temos pessoas responsáveis e o nosso presidente é alguém que quer acabar com estes casos de corrupção no futebol português e fazer disso uma bandeira. Não me compete a mim comentar, nem me fica bem. Em relação ao Benfica, muito menos. Tenho de me preocupar com o que se passa na minha casa», afirmou o técnico do FC Porto na conferência que decorreu esta tarde no Estádio do Dragão e que serviu de antevisão ao jogo da Taça de Portugal.

O FC Porto defronta o Sintrense este domingo, no Estádio da Reboleira, a partir das 17 horas. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.