A derrota do FC Porto em Roma, com a Lazio, também vai entrar em campo no domingo, no clássico com o Benfica: isto porque foi uma derrota difícil, daquelas que deixam marcas nos jogadores. Por isso, perguntou-se a Vítor Bruno, antes da viagem para Lisboa, se o clássico com o Benfica ia servir para dar uma resposta às dúvidas dos adeptos.

«Nós não jogamos para responder a ninguém, jogamos para responder a nós próprios, porque queremos jogar bem e transmitir para o campo tudo o que trabalhamos nos treinos. O espírito de conquista vai estar em campo, de certeza», referiu Vítor Bruno.

«Depois de um jogo demasiado cruel em Itália, a resposta que me deram nos treinos foi de alguém que está muito empenhado e que tem o espírito Porto bem vincado. Os adeptos também jogam este tipo de jogos, vão estar em massa amanhã e vamos jogar para ganhar, para lhe dar mais uma alegria e para que façam uma viagem para o Porto feliz e bem-disposta.»

Vítor Bruno garante, de resto, que «os jogadores estão muito empenhados» em dar uma boa resposta a eles próprios e ao trabalho que têm feito, até para ficarem em paz com o destino, após a derrota em Roma.

«Os momentos que vivemos com o Man. United e com a Lazio incomodam-nos, porque trabalhámos ao detalhe, fomos ambiciosos e depois acabámos traídos. Não queremos escudar-nos nas dores de crescimento, mas temos uma linha defensiva nova, o Samu, o Fábio Vieira, o Nehuen Pérez e outros chegaram perto do fim do mercado e tudo isso tem um peso. Foram jogos crueis, com resultados injustos e os jogadores não mereciam isso.»