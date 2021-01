O clássico do 14ª jornada acabou num empate que não serve nenhuma das equipas: nem FC Porto, nem Benfica conseguiram aproveitar o tropeção do Sporting frente ao Rio Ave, acabaram por se igualar e mantiveram-se a quatro pontos de distância do líder do campeonato.

Ora depois disto, interessa saber qual é a opinião dos leitores do Maisfutebol: quem mereceu mais ganhar o clássico? Ou será que ninguém mereceu os três pontos e o empate é mesmo o resultado mais justo? Diga de sua justiça, faça-se ouvir.