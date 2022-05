O lateral nigeriano Zaidu foi o herói improvável do triunfo do FC Porto frente ao Benfica, que permitiu aos dragões celebrar o título em pleno Estádio da Luz, no sábado.

Três dias depois, o lateral falou sobre esse dia tão especial, recorrendo a uma publicação nas redes sociais, na qual garante ter vivido o dia mais feliz da sua vida.

«As emoções que vivemos no último sábado são difíceis de descrever e não há muitas palavras que possam traduzir aquilo que este sonho cumprido representou. Foi o dia mais feliz da minha vida, o golo mais importante da minha carreira, a noite mais incrível que vivi», começou por escrever.

«Nunca me esquecerei de tantas manifestações de carinho, nunca apagarei da minha memória o mar azul que festejou connosco. Estou muito grato. Foi o meu primeiro campeonato e terá sempre um lugar muito especial na minha vida», acrescentou Zaidu.