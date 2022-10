Bernardo Folha, jogador do FC Porto, sofreu um acidente de viação na manhã desta quarta-feira na A32, sentido Porto-Oliveira de Azeméis, perto da saída para o centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Fonte oficial do FC Porto indicou ao Maisfutebol que o jogador em causa não teve qualquer ferimento, tendo-se registado apenas danos materiais.

O médio de 20 anos, filho do antigo jogador e atual treinador do FC Porto B, António Folha, estreou-se na temporada passada na equipa principal dos dragões. Na presente época, tem alinhado maioritariamente na formação secundária, mas já cumpriu dois jogos sob as ordens de Sérgio Conceição, curiosamente os dois últimos encontros dos portistas: estreou-se na Liga dos Campeões em Leverkusen e foi lançado aos 58 minutos em Anadia.