Bernardo Folha tem sido utilizado por Sérgio Conceição nos últimos dois meses e continuará a ser aposta do treinador do FC Porto. Aliás, oficialmente, o jovem médio que iniciou a época na equipa B já integra o plantel principal dos dragões.

O filho de António Folha, de 20 anos, estreou-se pela equipa A ainda na época 2021/22, num jogo da Taça da Liga frente ao Rio Ave. Já na presente temporada, foi lançado em plena Liga dos Campeões, na vista ao Bayer Leverkusen (0-3), a 12 de outubro.

Desde então, o médio participou em outros quatro jogos do FC Porto, incluindo os dois que os dragões já realizaram na fase de grupos da Taça da Liga, frente a Mafra (2-2) e Desp. Chaves (0-2).

Porém, ao contrário do que acontece com nomes como Wendel Silva ou Marcus Abraham - chamados para o jogo com o Mafra -, Bernardo Folha é parte integrante do plantel principal, mesmo que volte a jogar pontualmente pela formação secundária, como aconteceu a 5 de novembro, na visita ao Moreirense para a II Liga.

Bernardo Folha está vinculado ao FC Porto até 2024.